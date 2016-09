Videogamers binden strijd aan met coureurs om miljoen dollar

Geen omkoping bij bid Spelen Tokio 2020

14:23 Er is geen sprake van omkoping rond het succesvolle bid voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Volgens een onafhankelijke onderzoeksgroep was de betaling van circa 1,8 miljoen euro naar een bankrekening in Singapore legitiem. De commissie, ingesteld door het Japanse olympisch comité, meldde donderdag dat fraude is uitgesloten.