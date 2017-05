Vier Nederlandse handbalsters kampioen van Duitsland

Het is voor het eerst in de clubhistorie dat SG BBM Bietigheim de Duitse landstitel verovert. De afgelopen zes jaar was Thüringer SC de beste handbalclub van de Bundesliga. Nederlands international Danick Snelder was daar alle jaren bij, maar zij verhuisde voor de start van dit seizoen naar het Hongaarse FTC Hungaria.

Ook kans op Europees zilverwerk

Lang tijd om te feesten hebben de speelsters van Bietigheim niet, want zondag wacht een nieuwe kans op het veroveren van een prijs. Dan speelt Bietighiem de eerste wedstrijd in de finale van de EHF Cup tegen het Russische Rostov-Don. De heenwedstrijd is in de eigen Arena Ludwigsburg, de return een week later in het zuidwesten van Rusland.