Viñales boekt eerste GP-zege in MotoGP

Viñales rijdt sinds 2015 in de koningsklasse van het motorracen en haalde daar dit seizoen één keer het podium. De getalenteerde Spanjaard boekte in de Moto2- en Moto3-klasse in totaal zestien zeges. In 2013 werd hij wereldkampioen in de Moto3. ,,Dit is een droom die uitkomt", zei de Spanjaard na zijn zege. ,,Ik kwam naar Silverstone met het gevoel dat ik hier kon winnen. Ik dank het team voor zo'n goede motor."



De race in de MotoGP werd vlak na de start stilgelegd na een zware crash van de Fransman Loris Baz en de Spanjaard Pol Espargaro. Beide coureurs kwamen er zonder ernstige verwondingen vanaf, maar Baz werd wel overgebracht naar het ziekenhuis.



Gevaar

Bij de herstart haalde Viñales meteen in de eerste ronde Crutchlow en Rossi in. Zijn koppositie kwam daarna niet meer in gevaar. Achter hem was er een spannend gevecht om de resterende podiumplekken. De Italiaanse Ducati-coureur Andrea Iannone schoof met nog zes ronden te gaan onderuit en ook Márquez moest Crutchlow en Rossi voor laten gaan.



De race in de Moto2-klasse werd gewonnen door Thomas Lüthi voor de Italiaan Franco Morbidelli en de Japanner Takaaki Nakagami.