Vingers en vragende ogen voor Haase op kinderpersconferentie

Als enige Nederlandse speler in het enkeltoernooi in Rotterdam is Haase een publiekstrekker. Zeker op deze woensdag, de 'Kids Day' van het toernooi, is het een komen en gaan van kinderen die een handtekening of een selfie willen scoren bij de tennisser. Speciaal voor de jeugd die nóg meer van Haase wilde, werd de kinderpersconferentie georganiseerd.



Eén van de lastigste vragen die de nummer 57 van de wereld moest beantwoorden, was de vraag welke partij in zijn carrière het mooist was. Hij koos voor zijn wedstrijd tegen Rafael Nadal op Wimbledon in 2010. Haase kwam toen verrassend op een 2-1 voorsprong in sets, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de voormalige nummer 1 van de wereld.



,,Op Wimbledon tegen Nadal, op centre court... Dat was heel mooi. Ik speelde heel sterk en maakte gewoon geen fouten'' vertelde Haase aan de kinderen. ,,Uiteindelijk verloor ik. Dat was jammer, maar ik kon er wel mee leven.''



En zijn moeilijkste partij? ,,Ik speelde ooit tegen Djokovic. Toen heb ik geen moment enig idee gehad hoe ik een game zou moeten pakken.''