Volgend jaar meer tickets voor WK darts

Die zou plaats kunnen bieden aan 4.500 toeschouwers, waar de capaciteit in de huidige hal van Ally Pally blijft steken op 3.000 plaatsen. Met 22 sessies in totaal, is er dus een groei van 33.000 tickets mogelijk.



Het huidige - uitverkochte - WK darts is het tiende dat in Alexandra Palace wordt afgewerkt. De eerste 13 edities vonden plaats in de Circus Tavern in Purfleet, waar plaats was voor ongeveer duizend mensen. Vermoedelijk hakt de PDC nog deze week de knoop door over de verhuizing naar de grote hal in Ally Pally.