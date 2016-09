Volleyballers winnen ook hun derde EK-kwalificatieduel

Update Tragedie in Rio: wielrenner sterft na val

22:07 De Paralympische Spelen in Rio zijn getroffen door een tragedie. In de wegrit van de categorie C 4-5 kwam Bahman Golbarnezhad zwaar ten val in een steile en gevaarlijke afdaling. De 48-jarige Iraniër viel keihard op zijn hoofd. Golbarnezhad overleefde de klap niet.