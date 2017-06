Volleybalsters ook onderuit tegen China

Snowboardster Cheryl Maas breekt nekwervels bij duik in het zwembad

14:25 Snowboardster Cheryl Maas heeft tijdens haar vakantie in Cyprus een nekblessure opgelopen. Bij een duik in het zwembad kwam zij slecht op haar hoofd terecht. Hierbij liep Maas diverse fracturen op in de nekwervels. Deze week volgt meer informatie over de duur van haar herstel.