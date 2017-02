Volleybalsters Sneek winnen bekerfinale

Schoofs wint Nederlandse finale in Altenkirchen

17:01 Bibiane Schoofs heeft het Nederlandse onderonsje in de finale van het ITF-toernooi in Altenkirchen gewonnen. De 28-jarige Nederlandse, die als qualifier het hoofdtoernooi had gehaald, rekende in de Duitse stad in twee sets af met landgenote Quirine Lemoine: 7-5 7-5.