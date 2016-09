Vonn gaat op jacht naar Stenmark

Vonn, die al vier keer de algemene wereldbeker won, staat nu op 76 overwinningen. Daarmee is ze al de succesvolste skiester aller tijden. Nu wil Vonn, die inmiddels hersteld is van een zware beenblessure, echter ook Stenmark van zijn troon duwen. De ex-geliefde van golfer Tiger Woods gaat sowieso door tot en met de Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea.



,,Ik richt me alleen nog op overwinningen in de wereldbeker. Ik kijk niet meer naar klassementen'', liet Vonn vanuit haar trainingskamp in Chili weten.