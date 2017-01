Vonn: Wereldbekerrecord belangrijker dan olympisch goud

,,Dat record wil ik per se hebben'', zei Vonn in een interview met het Duitse persbureau DPA. Ze boekte onlangs in Garmisch-Partenkirchen haar 77e wereldbekerzege. De Amerikaanse skivedette liet daarmee zien dat ze weer helemaal terug is, nadat ze bijna een jaar aan de kant had gestaan met een knieblessure en armbreuk. Vonn is nog negen overwinningen verwijderd van het record van Stenmark, die in de jaren zeventig en tachtig 86 wereldbekerwedstrijden won.