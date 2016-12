Voor eeuwig een hechte band met Paping

Paping, geboren in Dedemsvaart, flikte het in die omstandigheden met 22 minuten voorsprong de finish te bereiken. Voor Jan Uitham en Jeen van den Berg, nummers 2 en 3 van de wedstrijd, mag overigens ook een diepe buiging gemaakt worden.



De toen 31-jarige sportleraar ontdeed zich voor Harlingen, nog maar net over de helft van de tocht, van zijn medevluchters om met de neus vol in de wind minuten voorsprong te pakken. Toen het ijs in het noorden van Friesland te slecht was, trok Paping zijn schaatsen uit, om op zijn sokken over de sneeuw naar beter ijs te lopen.



Tot die 18de van januari was Paping een redelijk onbekende schaatser. Hij won nooit, haalde zelden een ereplaats. Maar op die dag stond hij er, tot grote verbazing van zichzelf en de concurrentie.



Honderd kilometer solo, achteraf gezien was het bijna gevaarlijk. Uitham en Van den Berg achtten de poging van Paping kansloos. De koud, de wind, de eenzaamheid, dat kon helemaal niet. In Siberië waren de weeromstandigheden aangenamer.



Paping kwam als overwinnaar uit het Friese slagveld. Een legendarische streek. Hij blijft met deze prestatie voor eeuwig verbonden met geschiedenis, sport en Friesland.