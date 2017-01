Voor het eerst drie Nederlanders in Premier League?

Vier darters weten al zeker dat ze er bij zullen zijn. De nummers 1 tot en met 4 van de wereldranglijst zijn namelijk automatisch van de partij. Dat zijn Michael van Gerwen, Gary Anderson, Peter Wright en Phil Taylor.



De rest van de deelnamebewijzen wordt vergeven via wildcards van de PDC (4) en Sky Sports (2). De Engelsen Adrian Lewis en James Wade, de nummers 5 en 6 van de wereldranglijst, lijken zich totaal geen zorgen te hoeven maken.



Maar dan. Voor de resterende vier plekken komen normaal gesproken vijf darters in aanmerking: Dave Chisnall, Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen, Robert Thornton en Mensur Suljovic. Wie trekt de 'niet'?



Onze voorspelling:



- Dave Chisnall: De man die Gary Anderson tijdens dit WK het vuur aan de schenen legde met een spervuur van 21 keer de maximale score van 180, waarmee hij het record v van Raymond van Barneveld uit 2007 evenaarde. Dit spektakel wil de PDC niet laten ontbreken in de Premier League. Ook al behoorde Chisnall afgelopen jaar samen met Michael Smith tot de afvallers na 9 speelronden. Chizzie krijgt een wildcard.



- Raymond van Barneveld: In zijn kwartfinalepartij tegen Phil Taylor en in zijn halve finale tegen Michael van Gerwen bleek maar weer eens hoe populair hij nog altijd is. En hoe goed ook. Staat wat lager op de wereldranglijst omdat hij aan minder toernooien meedoet dan de rest. Als de PDC hem al geen wildcard geeft, dan krijgt hij er ongetwijfeld eentje van tv-zender Sky Sports. De Barney Army hoeft zich niet ongerust te maken. Barney krijgt een wildcard.



- Jelle Klaasen: Viel vorig jaar net buiten de boot toen de tickets voor de Premier League werden vergeven. Heetf sindsdien weer progressie geboekt. Verkondigde na zijn zege in de tweede ronde van het WK tegen Brendan Dolan dat hij er nu zeker bij zit. Als dat zo is, dan zou het voor het eerst zijn dat er drie Nederlanders aan de Premier League meedoen. Wij denken dat het gaat gebeuren. The Cobra krijgt een wildcard.



- Mensur Suljovic: De Oostenrijker had zichzelf een heel goede dienst kunnen bewijzen door in de tweede ronde net wel in plaats van net niet van Mark Webster te winnen (3-4). Maar om het Duitstalige gebied alvast warm te maken voor de Premier League voordat er in 2018 (waarschijnlijk) een Duitse stad aan het programma wordt toegevoegd, lijkt Suljovic een logische keuze. The Gentle krijgt een wildcard.



- Robert Thornton: Als Jelle Klaasen en Mensur Suljovic dit keer mee mogen doen aan de Premier League, dan moet er van twee spelers afscheid genomen worden. Dat zal ongetwijfeld Michael Smith zijn, die bepaald geen verpletterende indruk achterliet. Daarnaast wordt de Schot Robert Thornton hoogstwaarschijnlijk het kind van de rekening. The Thorn krijgt dit keer geen wildcard.