Voor het eerst sinds 2015 kwartfinale Grand Slam met Nadal én Federer

De voormalige alleenheersers van het tennis stonden in 2015 voor het laatst samen in de kwartfinales van een Grand Slam. Federer verloor toen van landgenoot Stan Wawrinka en Nadal ging onderuit tegen veelvraat Novak Djokovic.



Federer, viervoudig winnaar van de Australian Open, stuit in de kwartfinale op Mischa Zverev. De als zeventiende geplaatste Zwitser was gisteren in vijf sets te sterk voor Nishikori (6-7 (4), 6-4, 6-1, 4-6 en 6-3). De Duitser Zverev stuntte met de uitschakeling van Andy Murray, de nummer één van de wereld.



Nadal komt de Canadees Milos Raonic, de nummer drie van de plaatsingslijst, tegen in de kwartfinale. De Spanjaard, in Melbourne als negende geplaatst, versloeg Monfils vandaag in vier sets: 6-3, 6-3, 4-6 en 6-4. Nadal won de Australian Open in 2009, vorig jaar vloog hij er in de eerste ronde verrassend uit.



Federer treft bij een zege de winnaar van de kwartfinalepartij tussen Wawrinka en Jo-Wilfried Tsonga in de halve finale. Als Nadal zijn partij winnend afsluit, komt hij David Goffin of Grigor Dimitrov tegen in de halve eindstrijd. Nadal en Federer, samen goed voor 31 Grand Slam-titels, kunnen elkaar dus tegenkomen in de finale.