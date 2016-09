Voor honkballers telt enkel EK-titel: 'Die moet er komen'

Onder bondscoach Steve Janssen werd in 2014 na twee verloren finales eindelijk weer de Europese titel veroverd op rivaal Italië, de 21ste voor Oranje. Op het EK dat wordt gespeeld in Hoofddorp neemt de bondscoach alleen genoegen met goud. ,,Die titel moet er gewoon komen."



Het Nederlandse team is op het EK de te kloppen ploeg. ,,We moeten altijd op onze hoede zijn", zegt Janssen. ,,Bij elk team dat tegen ons speelt, heeft de coach het gemakkelijk. Zij hebben niets te verliezen."



Van de Nederlandse honkballers wordt verwacht dat ze wel even winnen, zeker de groepswedstrijden. ,,Maar wij bekijken het van tegenstander tot tegenstander, te beginnen met Groot-Brittannië."



Pitcher Rob Cordemans en catcher Dashenko Ricardo keren terug in de selectie, voormalig profhonkballer Andruw Jones maakt als coach zijn debuut op een titeltoernooi. ,,We hebben een ontzettend ervaren selectie en staf. Dat Andruw een versterking is, behoeft geen uitleg'', zegt Janssen. ,,We willen niets aan het toeval overlaten.''



Zowel in de Haarlemse Honkbalweek als op internationaal toernooi in Frankrijk won Oranje alle wedstrijden. ,,We nemen vooral dat gevoel mee naar het EK'', zegt Janssen. Dat rivaal Italië in de voorbereiding twee keer onderuit ging tegen Spanje, relativeert hij. ,,Oefenwedstrijden zijn momentopnames.'' De bondscoach vermoedt dat de 'Azzurri' op revanche uit zijn na de 16-1 nederlaag tijdens het Premier 12-toernooi vorig jaar. ,,Als je als topsporter zo'n klappie krijgt, vergeet je dat niet snel.''