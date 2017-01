Voor Van Gerwen wordt het nu gezellig in Zuid-Afrika

Wat als hij de finale van Gary Anderson niet had gewonnen? ,,Dan was de vakantie van Daphne en mij in Zuid-Afrika de komende weken een heel stuk minder gezellig geworden. Maar luister, het kan altijd erger. Iemand die bij de Olympische Spelen net naast goud grijpt, krijgt pas vier jaar later weer een kans op dat allerhoogste podium. Voor ons is het WK het ultieme en dat vindt gelukkig elk jaar plaats.”



Darts op de Olympische Spelen? Van Gerwen ziet het niet snel gebeuren. ,,Eerst moeten de PDC en de BDO elkaar zien te vinden, want een sport mag maar 1 bond hebben om olympisch te worden. En dan nog kan het wel een tijdje duren. Maar darts wordt wel steeds professioneler, we hebben ook dopingcontroles en zo.” De kritiek dat darts geen sport is omdat ook de beste beoefenaars niet allemaal even atletisch gebouwd zijn, wuift hij weg. ,,Voor darts heb je een andere fitheid nodig dan voor veel andere sporten. Ga maar eens twee uur staan gooien onder die warme lampen met drieduizend zingende mensen in je nek. En dan komt het mentale aspect er nog bij. En een heel het jaar door van hot naar her reizen.”



Hij kijkt weer naar zijn mobieltje. ,,Een anonieme, die moet ik even pakken.” Het is de Brabantse Commissaris van de Koning Wim van de Donk die hem wil feliciteren. Zoals minister-president Mark Rutte dat direct na de finale al deed. ,,Vind ik mooi. Dat is toch een vorm van erkenning. Van mij en van de dartssport. Dat minister Schippers kwam kijken, ook zoiets. Na afloop noemde ze darts topsport.”



Benieuwd of de traditioneel ingestelde keuzecommissie van de Nederlandse Sportprijzen volgende keer wel al zo ver is om Van Gerwen te nomineren voor de titel van Sportman van het Jaar. Voorlopig is Mighty Mike tevreden dat niet alleen iedereen weet dat hij de beste darter ter wereld is, maar dat hij dat op het allerhoogste niveau heeft herbevestigd.