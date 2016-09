Voormalig kampioen Hayden keert terug in MotoGP

De kampioen van 2006 is eigenlijk al sinds 2015 gestopt, maar heeft vanwege de goede relatie met Honda toegezegd als stand-in coureur te dienen. ,,Voor mij is het een kans om te gaan en plezier te hebben. Ik zou de race anders toch op de televisie kijken, dus ik kan net zo goed laten zien wat ik nog in me heb zitten", tekende Motorsport.com op uit de mond van Hayden.



Volgens teambaas Michael Bartholemy is het passeren van Miller noodzakelijk. ,,Natuurlijk zouden we de voorkeur hebben gegeven om Jack te laten starten, maar dat zou het genezingsproces van de twee breuken in zijn hand niet doen versnellen. Hij kan nu uitrusten en later bij de drie overzeese races weer knallen."