Voormalig nummer één Ivanovic stopt met tennissen

,,Het was een moeilijke beslissing, maar er is nog genoeg om te vieren'', zei Ivanovic in het filmpje. ,,Ik kan alleen blijven spelen als ik aan mijn eigen hoge verwachtingen kan voldoen. Dat kan ik niet meer, dus is het tijd om wat anders te gaan doen.''

De Servische won in totaal vijftien WTA-toernooien, de laatste in Tokio in 2014. In 2015 wist ze nog de halve finale van het grandslamtoernooi in Parijs te bereiken, maar dat was de laatste opvallende prestatie. De tennisster was na een matig jaar met slechts 15 zeges in 2016 afgezakt naar de 63e plek op de WTA-ranking.