Voorspellingen Ahoy: kan Herbert ook stunten tegen Goffin?

Tomas Berdych won het toernooi al eens in 2014, haalde de finale in 2015 en doet dit jaar voor de tiende keer mee in Rotterdam. Volgens Spekenbrink is de 31-jarige Tsjech, dertiende van de wereld, nu de favoriet. ,,Hij speelt zoals we hem kennen: aanvallend. Hij verspeelt weinig energie en oogt fit. Ik denk dat hij genoeg energie over heeft voor deze partij. Hij heeft een positief track record, al versloeg Tsonga hem al eens in Marseille waar de baan vergelijkbaar is met die in Ahoy."