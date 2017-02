Vrouwelijke vechtsporter gaat geschiedenis schrijven

Leven naast vechtsport

Hoewel De Randamie tijdens haar gevechten alles wil geven, wijdt ze haar leven buiten de kooi niet volledig aan vechtsport. ,,Ik heb hiernaast een normale baan, ik ben politieagent in opleiding. Uiteindelijk kan ik niet heel mijn leven blijven vechten en kan ik er rest van mijn leven niet mijn rekeningen mee betalen. Ze verwachten me op Valentijnsdag ook gewoon weer terug op werk", lacht ze. ,,Ik steek veel tijd en liefde in MMA, maar het blijft een hobby."



Mijn dagen in de vechtsport zijn gelimiteerd. In april word ik 33 jaar en ik hoop ooit moeder te worden van twee mooie kindjes. Je moet stoppen op je hoogtepunt en ik heb al meer bereikt dan ik ooit had durven dromen.'' Het leven buiten de vechtsport was ook een reden voor Germaine om weer in Nederland te trainen. Ze vindt CSA Holland een 'fijn, klein team', waarin 'niemand zich te goed voelt' en haar coaches sowieso trots op haar zijn, maar had behoefte om haar sociale leven weer op te pakken. ,,Ik had heimwee naar mijn familie en vrienden. Nu woon ik weer dicht bij mijn moeder.''



,,Ik hecht veel waarde aan gezelligheid, daar staan we als Nederlander om bekend. Ik ben er trots op waar ik vandaan kom." Dat is ook de reden waarom Germaine volgende week zaterdag met hetzelfde nummer haar intrede in de octagon zal maken als tijdens UFC Rotterdam: een hardcore remix van Het Land Van, van Deetox & Lange Frans. ,,Kijk zo'n feest als in Rotterdam, dat wordt het dit keer niet, want die Amerikanen begrijpen natuurlijk geen fuck van dat hele nummer", lacht ze.



