Vrouwen snel uitgeschakeld op WK beachvolleybal

UpdateBij het wereldkampioenschap beachvolleybal zijn beide Nederlandse vrouwenkoppels vandaag uitgeschakeld. Na het eerdere verlies van Manon Flier en Marleen van Iersel werden later op de dag ook Madelein Meppelink en Sophie van Gestel in de tweede ronde in Wenen uitgeschakeld.