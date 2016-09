WADA opnieuw aangevallen door Russische hackers

Norbruis snelt opnieuw naar goud in Rio

14 september Wielrenster Alyda Norbruis heeft opnieuw een gouden medaille gepakt bij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. De 27-jarige Friezin was vandaag de snelste in de tijdrit op de weg (klasse C1-2-3). In 29.46,51 snelde ze naar het goud. Zilver was er voor de Duitse Denise Schindler (30.18,99) en Sini Zeng uit China greep het brons (30.41,42).