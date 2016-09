WADA vreest meer onthullingen van hackers

Honkballers na thriller tegen Italië naar EK-finale

16 september De Nederlandse honkballers hebben zich vrijdag verzekerd van een plek in de EK-finale. De ploeg van bondscoach Steve Janssen versloeg 'eeuwige' rivaal Italië in een ware thriller met 6-5. De beslissing viel pas in de tiende inning, die noodzakelijk was geworden nadat de twee Europese grootmachten elkaar in de reguliere negen innings in evenwicht hadden gehouden (3-3). Stijn van der Meer tekende voor het winnende punt, na een ferme klap van Christopher Garia.