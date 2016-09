Was 'Kromo' toch goed voor goud in Rio?

Wat is er aan de hand? Kort gezegd: de ene baan in Rio was sneller dan de andere. Dat stellen, los van elkaar, professoren van de Eastern Michigan University, de Indiana University en een onafhankelijke Amerikaanse data-analist.



Zij bestudeerden alle races van de afgelopen Spelen en constateerden significante verschillen. Vanaf het startblok gezien hadden zwemmers in baan 1 tot en met 4 'stroming mee' en baan 5 tot met 8 'stroming tegen'. Op de terugweg was dat uiteraard precies andersom. Voor de buitenste banen (1 en 8) liepen de verschillen soms op tot een halve seconde. Zwemmers aan de 800 en 1500 meter gingen de ene kant op structureel harder dan de andere kant op.



Opmerkelijk, maar oneerlijk wordt het slechts op de 50 meter vrije slag. Immers, op alle andere afstanden wordt een even aantal banen gezwommen en heffen voordeel en nadeel elkaar op.



Bij de 50 meter ligt het startblok aan de andere kant van het bad en hadden baan 1 tot en met 4 dus een nadeel.



De uitslag bij de vrouwen: het goud ging in 24,07 naar de Deense Pernille Blume (baan 4), die ook in de heats en halve finale het snelst was. Maar dan. Zilver was er voor Simone Manuel in 24,09, Aliaksandra Herasimenia won brons in 24,11. De Amerikaanse zwom in baan 7, de Wit-Russin in baan 8. Herasimenia was met 24,53 de langzaamste in de halve finale en daardoor 'veroordeeld' tot baan 8. Dat lijkt nu de snelste baan van Rio te zijn geweest.



Twee tienden

Kromowidjojo werd in baan 3 zesde met een tijd van 24,19. De onderzoekers geven aan dat zij ten opzichte van baan 8 zomaar twee tienden in het nadeel kan zijn geweest.



Kromowidjojo laat via haar management weten het verhaal te hebben gelezen, maar er op dit moment niets mee te kunnen.



Op de WK van 2013 in Barcelona werden precies dezelfde onregelmatigheden gemeten. Een oorzaak zou kunnen zijn dat het tijdelijke stadions betreft, met relatief flexibele muren. Zowel de internationale zwemfederatie FINA als de Italiaanse bouwer van het zwembad in Rio zeggen dat er geen misstanden zijn geconstateerd.