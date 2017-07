Wat moet het zwemmen zonder ‘Kromo’?

Bam! Opnieuw een zilveren medaille voor Ranomi Kromowidjojo op de WK in Boedapest. Na haar tweede plek zaterdag op de 50 meter vlinderslag, sloeg de 26-jarige topzwemster gisteravond ook toe op de 50 meter vrije slag. En wat haar prestatie extra bijzonder maakte: ‘Kromo’ zette een dik nieuw persoonlijk record op de klok. In een tijd van 23,85 seconden was ze op het kortste sprintnummer zelfs twee tienden sneller dan haar oude pr, waarmee ze in 2012 olympisch kampioene werd (24,05).



Bovendien verbrak Kromowi-djojo en passant het acht jaar oude Nederlands record van Marleen Veldhuis (23,96) uit het snellepakkentijdperk. Dat de wereldtitel op de 50 vrij zoals verwacht ging naar Sarah Sjöström in 23,69, as minder verrassend. Hiermee bleef de Zweedse twee honderdsten boven haar wereldrecord van zaterdag in de halve finale. Simone Manuel (VS) veroverde brons in 23,97.



In de herfst van haar carrière is Kromowidjojo in topvorm. ,,Ja, ik zwem harder dan ooit”, doelde ze ook op haar pr op de 50 vlinder en haar eerdere toptijd op de 100 vrij (drie honderdsten boven haar beste tijd ooit). ,,Deze wereldkampioenschappen geven mij de bevestiging dat ik nog steeds bij de wereldtop hoor. Mijn lichaam is goed, mijn geest is goed en ik herstel snel”, aldus Kromowidjojo na haar zesde WK. Op de 50 vrij stond ze al voor de vierde keer in de finale. Drie zilveren medailles en eenmaal goud (in 2013) was de oogst.



Kromowidjojo benadrukte dat haar sterke optredens in de Duna Arena niet van invloed zijn op haar besluit om door te gaan of niet. ,,Nee, het gevoel van binnen moet goed zijn en ook het hele plaatje eromheen, zoals het harde trainen en je leven afstemmen op het zwemmen.”