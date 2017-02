Waterpoloërs in World League langs Frankrijk

Halverwege was de stand 3-3. Voor Oranje scoorden Pascal Janssen (twee maal) en Jorn Winkelhorst. Na de pauze blonk Robin Lindhout met drie treffers (waaronder de winnende) uit. Ook Jesse Koopman maakte een doelpunt.



Nederland won in november de thuiswedstrijd tegen Frankrijk al met 11-10. Daarna volgden nederlagen tegen Griekenland en Kroatië. Oranje blijft na vandaag derde in de poule. Alleen de winnaar gaat naar het finaletoernooi.



,,Mooie overwinning van mijn jonge ploeg in het hol van de leeuw tegen Frankrijk. In een sfeervolle ambiance hielden we onze kop er goed bij'', schreef Van Galen na afloop op Twitter.