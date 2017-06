Waterpoloërs offeren vakantie op voor olympische droom

Door Natasja Weber

Buiten is het 31 graden, binnen galmt de stem van Robin van Galen door het bedompte zwembad in de Zeister bossen. ,,Als we zo spelen, kunnen we beter stoppen. Dan gaan we lekker buiten in de zon zitten met z’n allen’’, roept de bondscoach van de waterpolomannen na een mislukte oefening.



Even later valt het kwartje. Na een perfecte aanval strooit Van Galen met complimenten. ,,Eindelijk, hè hè, we zijn wakker. Keurig, heel goed. Zo hoort het!’’, zegt het boegbeeld van het Nederlandse waterpolo terwijl hij zijn handen stuk klapt.



De waterpoloërs van Oranje leggen deze zomer de basis voor hun olympische route naar ‘Tokio 2020’. Met een loodzwaar trainingsprogramma in het KNZB-bad in Zeist willen ze een voorsprong nemen op de concurrentie. De twintigkoppige selectie traint drie maanden lang twee keer per dag; ’s ochtends in het water en ’s middags in de gym. ,,Het is de bedoeling dat de mannen een stuk sterker uit de zomer komen’’, licht Van Galen na de training toe. ,,Wat onze concurrenten niet doen, doen wij wel. De Duitsers doen de gehele zomer niks. Als wij ons sterker voelen, kan dat straks in een beslissende wedstrijd ook mentaal gezien een voordeel zijn.’’

Volledig scherm Robin van Galen. © Beeldboot/Gertjan Kooij

Triëst

Beslissende wedstrijden, de Oranje-mannen denken liever niet terug aan die dramatische avond in Triëst, vorig jaar. Nederland zag zijn olympische droom in het cruciale duel met Frankrijk na penalty’s vervliegen. ,,Dat toernooi gaf ons in elk geval wel veel vertrouwen. We hebben in vier jaar zó veel progressie geboekt’’, vindt Van Galen, wiens ploeg nu 245.000 euro per jaar ontvangt van sportkoepel NOC*NSF.

Volledig scherm Luuk Gielen wordt na een conflict met bondscoach Robin van Galen niet meer opgeroepen. © Beeldboot/Gertjan Kooij Na de ‘tranen van Triëst’ stopten vijf spelers. Roeland Spijker, Ruud van der Horst, Joep van den Bersselaar en Yoran Frauenfelder gaven hun maatschappelijke carrière voorrang. Luuk Gielen wordt na een conflict met Van Galen niet meer opgeroepen. De gemiddelde leeftijd van de ploeg is nu 22 jaar.

Schoonouders

Van Galen is blij dat hij zijn mannen voor langere tijd tot zijn beschikking heeft. Gedurende het seizoen spelen zij overal in Europa. Nu werkt hij vanaf eind mei intensief met het team, dat zich niet plaatste voor het WK in juli. Van Galen: ,,Om 11 uur beginnen we en ’s avonds om 20.00 uur gaan we naar huis. We kunnen gericht trainen op de tactiek, manmeersituaties en handelingssnelheid. Het gaat nog met vallen en opstaan.’’

Veel jongens die in het buitenland spelen, wonen vanwege het fulltime trainingsprogramma nu weer thuis of bij hun schoonouders, zoals Eindhovenaar Robin Lindhout. ,,Ja, hoor, dat bevalt goed’’, zegt hij met een glimlach. ,,Ik woon tijdelijk in Utrecht. We maken lange dagen, dus dan is het fijn dat ik niet telkens op en neer naar Eindhoven hoef.’’

Na drie maanden investeren wacht in augustus de Universiade in Taiwan, de Spelen voor studenten tot 28 jaar. Oranje - met vrijwel allemaal studenten - heeft zijn zinnen gezet op een medaille. Alleen Lars Gottemaker (29) is niet speelgerechtigd. Verder reist Jorn Winkelhorst ook niet mee, omdat hij vader wordt. De Universiade is een leuk tussendoortje. Het vizier van de waterpoloërs is vooral gericht op het EK, volgende zomer in Barcelona. Daar moet de ploeg bij de eerste acht eindigen om het WK van 2019 te halen.

Volledig scherm Robin Lindhout. © ANP

Rekensommen