Waterpoloërs onderuit tegen Kroatië

De Nederlandse waterpoloërs hebben vanavond de derde wedstrijd in de World League verloren. Kroatië was in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven veel te sterk voor de ploeg van bondscoach Robin van Galen. De winnaar van het zilver bij de Olympische Spelen in Rio won voor ruim 2000 toeschouwers met 18-7 (4-1 5-0 5-2 4-4).