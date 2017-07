Waterpolosters sluiten WK af als negende

Nederland was op schot tegen de Chinese vrouwen. Na het eerste kwart stond nog een gelijkspel op het scorebord (2-2) maar daarna liep Oranje met speels gemak uit naar 14-7.



De negende plaats is voor de waterpolosters teleurstellend. Op het vorige WK, in 2015, was Oranje nog verliezend finalist. In Hongarije ging het Nederlands team uitstekend van start met ruime overwinningen op Japan (20-8) en Frankrijk (17-2). Een nederlaag tegen het gastland (8-10) dwong Oranje tot een wedstrijd in de tussenronde tegen Rusland. Oranje verloor nipt met 10-11 en een strijd om de negende plaats resteerde.



Eerst versloeg Oranje de Nieuw-Zeelandse vrouwen met 19-4 waarna China naar de tiende plaats werd verwezen.