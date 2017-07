Waterpolosters tekenen protest aan na dramatisch verlies

Door Natasja Weber



Volgens de Nederlandse bondscoach Arno Havenga gingen de scheidsrechters de mist in toen Rusland bij een 8-8 stand in de derde periode een time-out indiende. De Nederlandse vrouwen waren op dat moment in de aanval dus de Russische coach had helemaal geen time-out mogen aanvragen. Na minutenlange verwarring besloten de scheidsrechters de wedstrijd te hervatten met balbezit voor de Russen. Tot grote woede van Havenga. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zei hij na de wedstrijd. ,,Wij hadden op dat moment een penalty moeten krijgen omdat de Russische coach een fout maakte. We waren al drie seconden in de aanval toen opeens de time-outzoemer klonk.”



Havenga ging er zaterdagavond laat vanuit dat de wedstrijd vanaf de 8-8 tussenstand wordt verder gespeeld met een penalty voor Nederland.



Over de wedstrijd zelf was Havenga kort en krachtig. Zijn ploeg speelde voor een plek in de kwartfinale, maar kwam nooit lekker in zijn spel. ,,Als de uitslag onverhoopt zo blijft is dit een drama. We zaten aan de verkeerde kant van het schema. We verliezen met één goal verschil van Rusland dat vorig jaar brons pakte op de Olympische Spelen. En donderdag verloren we met twee doelpunten verschil van topfavoriet voor de wereldtitel Hongarije. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar.”



Nomi Stomphorst oordeelde dat Nederland niet scherp genoeg begon. ,,Het leek wel alsof we gif misten.” Keepster Laura Aarts kon haar tranen met moeite bedwingen. ,,We hebben zo’n topteam en dan komen we niet eens bij de beste acht. Dit is afschuwelijk.”



De Nederlandse waterpolovrouwen waren met hoge verwachtingen afgereisd naar Hongarije. Een medaille was het doel.