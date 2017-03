Waterpoloteam buigt in uitverkocht Hofbad voor Griekenland

De mannenploeg van bondscoach Robin van Galen boog vanavond in het uitverkochte Hofbad in Den Haag met 4-10 voor de nummer drie van het laatste WK. De periodestanden waren 1-2 1-2 1-1 1-5. In de uitwedstrijd was Oranje wat beter opgewassen tegen de Griekse schotkracht (9-8).

Door een treffer van Robin Lindhout kwam de Nederlandse ploeg nog wel op voorsprong. De speler van Vasas Boedapest zorgde nadien ook nog voor de gelijkmaker (2-2). Een treffer van Sam van den Burg hield Oranje in de derde periode, afgesloten met een tussenstand van 3-5, in de race. In de vierde periode liep Griekenland snel weg naar 3-8 voordat Van den Burg weer tot scoren wist te komen. De bezoekers waren nadien nog twee keer trefzeker.