Wawrinka naar finale Indian Wells, Zwitserse finale lonkt

Geblesseerde Murray zegt af voor toernooi in Miami

18:49 Andy Murray heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi van Miami. De nummer één van de wereld kampt met een blessure aan zijn rechterelleboog. ,,Het spijt me voor de fans, Miami is een van mijn favoriete toernooien'', zei Murray in een korte verklaring. ,,Ik ga me nu klaarmaken voor het gravelseizoen.''