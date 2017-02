Stan Wawrinka zegt met knieblessure af voor Ahoy

Het nieuws was een flinke klap voor toernooidirecteur Richard Krajicek, die de Fransman Benoit Paire (nummer 43 van de wereld) als vervanger aanwees. ,,Stan belde me vanmiddag om het slechte nieuws mee te delen. Een test vandaag wees uit dat hij door zijn knie geen wedstrijden kan spelen. Het advies kwam als een volslagen en vervelende verrassing. Niet alleen voor ons, maar ook voor hem."



Met de afzegging van Wawrinka is Rafael Nadal vanaf maandag als eerste geplaatst in Rotterdam. Mede dankzij zijn finaleplaats in de Australian Open is hij nummer 6 van de wereld en staat hij net voor Marin Cilic en Dominic Thiem, die ook van de partij zijn in Ahoy.