Weer nieuw hoofd Russisch antidopingbureau

Herlings zevende in tweede manche GP Argentinië

19 maart Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft bij de Grote Prijs van Argentinië zijn beste resultaat tot nu toe behaald in de MXGP. De 22-jarige debutant in deze klasse kwam op zijn KTM-machine als twaalfde en als zevende binnen in de twee manches in Neuquen.