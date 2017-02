Weer verlies honkballers in aanloop naar WBC

Franstaligen boos over Engelse slogan voor olympisch bid

0:19 De hoeders van de Franse taal zijn in alle staten sinds het Franse olympisch comité de slogan voor het 'bid' voor de Olympische Spelen van 2024 voor Parijs heeft bekendgemaakt. 'Made for Sharing' luidt de slogan. Een doorn in het oog is natuurlijk dat die in het Engels is.