Weergaloze Van Gerwen klopt Anderson in finale Masters

Amerikaan So wint prestigieus toernooi in Wijk aan Zee

18:39 De Amerikaanse schaker Wesley So heeft vandaag het internationale toernooi van Wijk aan Zee in stijl op zijn naam geschreven. De 23-jarige So, geboren op de Filipijnen, won in de dertiende en laatste ronde van Ian Nepomniatsjtsji uit Rusland en stelde daarmee de eindzege veilig.