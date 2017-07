Weertman wereldkampioen open water zwemmen

Dubbele cijfers bij WK-start Nederlandse waterpolosters

16 juli De Nederlandse waterpolosters zijn het wereldkampioenschap in Boedapest begonnen met een ruime overwinning. Het team van bondscoach Arno Havenga liet Frankrijk zondag kansloos. In zwembad Alfréd Hajós werd het 17-2 voor Oranje, dat bij het vorige WK in 2015 in Kazan als tweede eindigde na in de finale van de Verenigde Staten te hebben verloren.