Wereldtitels voor Nederlandse bridgeteams

Update Tragedie in Rio: wielrenner in coma na val op hoofd

20:33 De Paralympische Spelen in Rio zijn getroffen door een tragedie. In de wegrit van de categorie C 4-5 kwam Bahman Golbarnezhad zwaar ten val in een steile en gevaarlijke afdaling. De 48-jarige Iraniër viel keihard op zijn hoofd. Volgens de eerste berichten, onder meer op de site van Gazzetta dello Sport, overleefde Golbarnezhad de klap niet. Volgens Iraanse bronnen zou hij in kritische toestand in coma liggen in het ziekenhuis.