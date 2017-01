Westbrook en Harden, de koningen van de triple double

Pu­blieks­lie­ve­ling Kyrgios uitgeschakeld op Australian Open

11:47 Melbourne is zijn publiekslieveling kwijt. De Australiër Nick Kyrgios werd vandaag op de Australian Open in een zinderende partij verslagen door Andreas Seppi. De thuisfavoriet moest in de tweede ronde in vijf sets buigen voor de Italiaan: 6-1 7-6 (1) 4-6 2-6 8-10. De uitputtingsslag in de Hisense Arena nam ruim drie uur in beslag.