Westbrook heeft record bijna in handen

Nog één en Westbrook evenaart Oscar Robertson, die in het seizoen 1961/62 het record van 41 'triple doubles' produceerde. Westbrook kon ondanks zijn puike optreden een nederlaag van Thunder niet voorkomen, want Charlotte Hornets won het duel met 113-101.



Golden State Warriors boekte zijn 63e zege van het reguliere seizoen. De ploeg uit Oakland ging met 139-115 over Washington Wizards heen. Vedette Stephen Curry maakte 42 punten.



Ook LeBron James was op dreef voor titelverdediger Cleveland Cavaliers, dat pas in de tweede verlenging afrekende met Indiana Pacers: 135-130. Hij noteerde 41 punten, 16 rebounds en 11 assists. De Pacers hadden met Paul George ook een topschutter in huis; hij scoorde 43 punten.