Westbrook weer eens goud waard voor Oklahoma

Dimitrov slaapt nog slecht van verlies tegen Nadal in Melbourne

15 februari Grigor Dimitrov zette zijn imposante zegereeks vanmiddag voort met een zwaarbevochten overwinning op Mischa Zverev (6-7, 6-2 en 6-4) in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. ‘Baby Federer’ is nagenoeg ongenaakbaar dit kalenderjaar. Eén partij verloor hij: van Rafa Nadal in de halve finale van de Australian Open. ,,Daar word ik soms wakker van, ja. Dat was erg pijnlijk.”