Wie is de sportpersoonlijkheid van 2016?

Om uw geheugen even op te frissen hier een korte toelichting op onze genomineerden. U kunt hieronder stemmen!



Max Verstappen

Negentien jaar, maar nu al een geweldige persoonlijkheid. Won de Grand Prix van Spanje, deed iedereen versteld staan met wonderlijke inhaalmanoeuvres en legde het vuur aan de wagens van gelouterde coureurs als Hamilton en Rosberg. Daarnaast niet op zijn mondje gevallen.



Tom Dumoulin

Enorm balen als je zilver wint op de Olympische Spelen. Dat is de topsporter in Tom Dumoulin. Hij heeft een fantastische winnaarsmentaliteit en streeft altijd naar het allerhoogste.



Dafne Schippers

Als iedereen verwacht dat je goud wint, is de druk immens hoog. Ze kon dan ook niet genieten van zilver. Maar dat Schippers een grote is, staat vast.



Arjen Robben

Blessure na blessure, maar steeds weer in topvorm terugkomen op de velden. Nederlands beste voetballer van het moment heeft een geweldig karakter.



Michael van Gerwen

Van Gerwen reeg de prijzen aaneen in 2016, één belangrijke ontbrak echter: de wereldtitel. ,,Als ik die niet win, dan is dat een ramp." De Vlijmenaar bezwijkt nooit onder de druk en boezemt de concurrentie alsmaar angst in.



Dorian van Rijsselberghe

De Olympische titel verdedigen. Deze Nederlandse zeiler deed het overtuigend. Een maatje te groot voor de concurrentie.



Anna van der Breggen

Je teammaatje ligt kermend van de pijn in de berm, maar jij moet door. Van der Breggen kon zich over de schrik heenzetten en won goud. Een prestatie van formaat.



Sven Kramer

Maakt het ieder jaar weer waar met het winnen van titels en pakte dit jaar dan ook het EK en WK allround. Hij stak tevens zijn nek uit voor de belangen van de schaatsers.



Sanne Wevers

Daar was ze opeens met een prachtige, foutloze oefening op de balk. Even later was ze een gouden medaille rijker. Een regelrechte verrassing op het allerhoogste turnpodium.



Openwaterzwemmers

In het bad in Rio wordt niet gepresteerd? Dan doen onze Ferry Weertman en Sharon van Rouwendaal dat toch in het openwater? Twee keer goud. Een prestatie van formaat.