'Wij beleven onze sport best extreem'

Denk jij daarom wel eens: was ik maar op hoogte opgegroeid?

Nageeye: ,,Mo Farah, olympisch kampioen op de 5 en 10 kilometer, is mijn vriend. Laatst spraken we erover dat alle Somalische toppers op hoogte zijn opgegroeid. Ik woonde in Oldebroek.''

Butter: ,,Op hoogte, dat was zeker fijn geweest. Dat is echt een voordeel voor een marathonloper. En een kilo of vijf lichter had ook gemogen.''

Choukoud: ,,Ik ben opgegroeid in de bergen, op 2000 à 2500 meter hoogte. Als jochie wandelde ik met mijn zusje door de heuvels tien kilometer naar school, en in de middag tien terug. Als ik terugkwam gooide ik mijn tas in de hoek en ging ik voetballen. Ik denk dat de basis daar is gelegd.''



Is er jaloezie jegens de Kenianen, die met zoveel jullie sport domineren?

Butter: ,,Als ik in Iten rondkijk, dan train ik serieus meer dan vrijwel alle Kenianen. En harder. Ik heb nog nooit een Keniaan na de laatste tempo's languit op de grond zien liggen. Die denken: Tomorrow is another day. Misschien is dat ook wel goed. Ze trainen zich niet kapot.''

Choukoud: ,,Europeanen moeten harder werken. Dat is het verschil. Kenianen hebben superaanleg voor het lopen. Zijn gemaakt om te lopen.'' Nageeye: ,,Ja, ik heb dingen gezien... Ik ga geen namen noemen, maar die drinken in hun voorbereiding gewoon flessen whisky. Lopen ze later 2.08. Bizar.''

Butter: ,,Het niveau is moordend. Heel de wereld loopt hard. Daar moet je tegenop boksen. Dat bedoel ik niet vanuit een slachtofferpositie. Het is juist mooi dat het zo zwaar is. Juist daarom kun je geen concessies doen. Abdi werd elfde op de olympische marathon. Nee, dat is geen medaille, maar wel een heel mooie uitslag in een keiharde discipline. De grootste individuele sport ter wereld.''