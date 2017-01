Willem II huurt spits Obbi Oulare van Watford

Wawrinka breekt racket op knie en heeft behandeling nodig

11:23 Stanislas Wawrinka is wel eens vrolijker geweest dan op onderstaande video. De Zwitser voelde zich in de tweede set, nadat hij de eerste verloren had, tamelijk kansloos in de halve finale van de Australian Open tegen landgenoot Roger Federer. Nadat zijn servicegame verloor, brak Wawrinka zijn racket op zijn knie.