VIDEO: Wizards thuis haast niet te kloppen

De reeks van vijftien zeges was een record voor het team dat vierde staat in de Western Conference met 28 overwinningen tegen twintig nederlagen. Markieff Morris liet 24 punten en tien rebounds noteren.



Van de topteams die in actie kwamen, kende alleen Toronto Raptors problemen. De ploeg had extra tijd nodig om New Orleans Pelicans te verslaan: 108-106. Kyle Lowry besliste het duel met 4 seconden op de klok.