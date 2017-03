Wozniacki krijgt herkansing tegen Pliskova

Federer met sterk optreden verder in Miami

27 maart Roger Federer is met een overwinning op Juan Martín del Potro doorgedrongen tot de vierde ronde van het Masters-toernooi van Miami. In een herhaling van de US Open-finale van 2009 - die de Argentijn won - had de Zwitser slechts twee sets nodig: 6-3 6-4.