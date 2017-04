Wright verliest aansluiting met Van Gerwen na harde nederlaag

Door Sjors Tanis



In een geweldige openingsfase, met veel hoge scores, hielden beide mannen hun legs, waardoor de stand na vier legs gelijk was: 2-2. Anderson gooide fenomenaal, maar Wright gooide vooral zijn dubbels goed.



In de vijfde leg was het toch raak voor Anderson, die zo voor het eerst in de partij een voorsprong nam. En die klap kwam Wright niet meer te boven, want mede dankzij een knappe 126-finish liep Anderson uit naar een 7-2 overwinning, waardoor de achterstand van Wright op twee punten blijft van koploper Wright. Anderson strijdt ook nog altijd mee in de top vier van de ranglijst.



Uitslagen elfde speelronde Premier League

Anderson - Chisnall 6-6

Van Gerwen - Wright 6-6

Lewis - Van Barneveld 7-4

Taylor - Wade 5-7

Wright - Anderson 2-7



Stand

1. Van Gerwen 11-17 (+21)

2. Wright 12-15 (+11)

3. Anderson 12-14 (+11)

4. Van Barneveld 12-14 (+6)

--------------------------

5. Taylor 11-13 (+7)

6. Lewis 11-13 (+7)

7. Wade 12-10 (-8)

8. Chisnall 11-8 (-16)



De top-4 plaatst zich na 11 mei voor de play-offs.