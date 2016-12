Wüst klopt Ter Mors en Leenstra op 1500 meter NK

De eerste drie van het klassement plaatsten zich op dit onderdeel tevens voor de WK afstanden in februari in Zuid-Korea. Sanneke de Neeling, Nederlands kampioene op de sprintvierkamp, eindigde met een tijd van 1.58,87 op de vierde plek.



Wüst pakte eerder deze maand tijdens de vierde wereldbeker in Thialf ook al goud op de 1500 meter. Dat was haar eerste individuele wereldbekerzege in ruim twee jaar, De meervoudig olympisch kampioene finishte destijds in een veel betere tijd (1.55,34). Door de zware omstandigheden in de Friese schaatstempel, met een relatief hoge luchtdruk, kon de kopvrouw van Justlease.nl aan haar winnende tijd van ruim twee weken geleden niet tippen.



In de laatste rit moest Ter Mors met miniem verschil buigen voor Wüst. De olympisch en wereldkampioene op deze afstand maakte in Thialf haar rentree na een absentie van enkele weken door ziekte. De schaatsster uit Twente zei vooraf dat ze zelf niet precies wist hoe het met haar vorm was gesteld.



Ter Mors bleek tijdens haar race nog niet helemaal de oude, maar dat lijkt nog slechts een kwestie van tijd. De rijdster van Team AfterPay wil de komende dagen bij de NK afstanden ook tickets op de 500 en 1000 meter verdienen, plus een startbewijs voor de EK sprint over anderhalve week eveneens in Thialf.