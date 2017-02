Wüst verovert goud op 3000 meter, brons voor De Jong

Door Rik Spekenbrink



Wüst moest de titel op deze afstand de afgelopen twee titeltoernooien aan Sablikova laten, waarbij die van vorig jaar in Kolomna pijnlijk was omdat het verschil slechts acht honderdsten was. In de olympische stad van volgend jaar stelde Wüst (30) orde op zaken.



In rit 5 ging ze als altijd fel van start, en had daardoor niets aan haar tegenstandster Natalia Voronina. Ze hield het verval per ronde lang binnen de perken en lag zelfs even op koers voor een persoonlijk record. Maar met slotrondes 32,5 en 33,3 kwam ze niet aan die toptijd van 3.58,01. Niet vreemd uiteraard, aangezien Gangneung op zeeniveau ligt.



Sablikova reed een paar ritten later en leek het met vroege rondjes in de 31 niet te gaan redden. Maar in de laatste ronde kwam ze nog akelig dichtbij, om uiteindelijk zes tienden toe te geven: 3.59,65. Wüsts ploeggenote Antoinette de Jong werd derde in 4.01,99, Yvonne Nauta opende de nieuwe olympische schaatsbaan in de eerste rit met een fraai persoonlijk record van 4.02,56 en werd daarmee vijfde.



Het is voor Wüst haar elfde mondiale afstandstitel en na 2011 en 2013 haar derde op de 3 kilometer. Tien jaar geleden werd ze in Salt Lake City voor het eerst wereldkampioen afstanden.