Yao Ming hoogste baas Chinese basketbal

Ying speelde negen seizoenen voor de Rockets en was de eerste succesvolle Chinese basketballer in de NBA. Hij werd vorig jaar zelfs opgenomen in de Hall of Fame en zijn rugnummer 11 is zo'n beetje heilig verklaard door de Rockets. Blessures dwongen Ming in 2011 tot het beëindigen van zijn actieve carrière.



Als eigenaar van de Shanghai Sharks is Ming sinds 2009 al een bepalende figuur in het Chinese basketbal. Als nieuwe baas van de bond kan hij grote invloed uitoefenen op de verdere professionalisering van het basketbal in China.