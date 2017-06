Yuri van Gelder terug in de ringen

Yuri van Gelder heeft vandaag op de NK in Rotterdam zijn rentree gemaakt. Hij wil zich in Ahoy in de voorlopige WK-selectie turnen. Ook voor Epke Zonderland was het zijn eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Morgen staan in Ahoy de toestelfinales op het programma. Van Gelder en Zonderland zijn daarbij beiden van de partij. Zonderland haalde de finales op brug en op rek, Van Gelder op ringen met een magere score van 13,550. ,,Dit is de eerste keer dat ik de NK doe sinds 2009 en hier in Rotterdam is het ook ooit een keer mis gegaan'', zei Van Gelder bij de NOS. ,,Heel spannend dus.''

Van Gelder werd in Rio de Janeiro op de Spelen vanwege vermeend wangedrag naar huis gestuurd. Zijn laatste wedstrijd turnde hij op 7 augustus vorig jaar. Het voorbije EK in Roemenië liet de Brabander schieten. Van Gelder bleef wel in training en gaf op de meest uiteenlopende locaties demo’s.

Het grote doel van Van Gelder ligt later in het jaar, de WK in Montreal. ,,Ik ga er alles aan doen om het beste uit mezelf te halen en hoop dan dat ik word opgesteld door de bondscoach. Ik ga alles uit de kast halen. Ik ben er nog lang niet, maar ik weet wel wat mijn kwaliteiten zijn en hoe ik een bijdrage kan leveren aan het team. Aan mijn instelling zal het niet liggen."

Juist Bram van Bokhoven, die vorig jaar in Rio aanstuurde op het vertrek van Van Gelder, is nu de bondscoach van de Nederlandse turners. Van Bokhoven besloot enkele maanden terug Van Gelder niet op te nemen in de nationale trainingsgroep. De ringenspecialist heeft een eigen coach in de arm genomen, Hassan Zaazou, met wie hij zijn oude vorm hoopt te hervinden. ,,Turnen is te mooi om niet te doen, het geeft me energie."

Zonderland gaf de laatste tijd voorkeur aan zijn studie geneeskunde. Hij zegt in dit interview dat hij pas sinds kort weer als een topsporter leeft.

